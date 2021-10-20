Обращение губернатора Алексея Текслера к южноуральцам

Пройти населения в электронном виде можно с 15 октября по 8 ноября на Едином портале государственных и муниципальных услуг, выбрав там услугу «Участие в переписи населения». Процедура прохождения переписи онлайн несложная и займет у пользователей портала несколько минут Подробнее