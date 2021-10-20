Обращение губернатора Алексея Текслера к южноуральцам

20 октября 21 года в 11 часов 40 минут на улице Октябрьская 2, водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд фокус» Подробнее
Пройти населения в электронном виде можно с 15 октября по 8 ноября на Едином портале государственных и муниципальных услуг, выбрав там услугу «Участие в переписи населения». Процедура прохождения переписи онлайн несложная и займет у пользователей портала несколько минут Подробнее
17 октября 2021 года, около 3 часов 23 минут, инспекторы ДПС выявили автомобиль «Хендай Солярис», водитель которого нарушил правила дорожного движения. На требования сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжал движение Подробнее
МВД России информирует граждан о переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В отдаленных и труднодоступных территориях мероприятия завершатся 20 декабря 2021 года Подробнее