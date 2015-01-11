В округе проходит Всероссийская перепись населения

Исполняющий обязанности председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков
считает способ пройти перепись в режиме онлайн наиболее удобным и безопасным:
– Ко мне домой приходили переписчики, и для того, чтобы пообщаться с ними, мне потребовалось всего десять секунд. Я сказал, что заполнил анкету на Госуслугах и показал QR-код. Мне не пришлось вспоминать какие-то данные, даты, на Госуслугах они уже есть и всплывают автоматически. Кроме того, поскольку я являюсь клиентом одного из банков, то на всех троих членов семьи я получил дополнительные скидочные программы - как говориться, мелочь, но приятно.
Пройти перепись конечно же очень важно, поскольку, на основе этих данных государство будет строить все свои стратегические задачи, в частности, осуществлять планирование бюджетов всех уровней. Достоверная информация даёт возможность грамотно управлять. Сейчас мы живём более мобильно, можем проживать там, где мы не прописаны. Важно понимать кто мы и сколько нас. Эта наука называется статистика, а в статистике самое главное – это достоверные данные.
Главным нововведением ВПН-2020 является возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Сделать это можно с 15 октября по 8 ноября. Для этого достаточно совершить стандартный вход в личный кабинет с помощью единой защищенной системы аутентификации — ЕСИА, выбрать услугу «Участие в переписи населения» и ответить на предлагаемые вопросы. Электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи. После успешного прохождения переписи участник интернет-переписи получит цифровые коды подтверждения на себя и переписанных членов семьи, а также один QR-код на домохозяйство, которые необходимо будет показать переписчику.
Также переписаться можно на стационарном переписном участке. Адреса и графики работы переписных участков в Озерском городском округе опубликованы на официальных сайтах Челябинскстата (https://chelstat.gks.ru/national_census_2020#) и Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru/about/info/projects/48747/.
Жителей области, которые по каким-то причинам не переписались на портале Госуслуг и на стационарных участках, перепишут переписчики. К обходу своих участков они приступили с 18 октября. Они ведут опрос с помощью планшетных компьютеров. В соответствии с требованием Роспотребнадзора переписчики обеспечены масками и перчатками. При себе каждый из них имеет: нагрудное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, синий портфель с надписью «Росстат». На переписчике одет шарф и жилет с логотипом Всероссийской переписи населения.
Всех, кто прошел перепись на портале Госуслуг, переписчики попросят показать коды подтверждения переписи. Остальным предложат ответить на вопросы переписного листа. Никаких документальных подтверждений ответов переписчики не потребуют.
В течение всего периода проведения переписи будет действовать федеральная «горячая линия». По всем возникшим вопросам граждане могут позвонить по телефону 8-800-707-20-20.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа