В округе проходит Всероссийская перепись населения

В Челябинской области с 11 октября ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан. Поставить прививку бесплатно можно как в любой поликлинике, так и мобильных пунктах вакцинации. Однако многие граждане интересуются, можно ли принимать какие-то препараты перед вакцинацией и какую вакцину поставить людям, страдающим хроническими заболеваниями или аллергией Подробнее