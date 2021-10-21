Афиша 23-24 октября! Озёрск и не только..!

Человеку просто необходимо ежедневно получать позитивные эмоции!

Пусть эти выходные будут насыщены событиями!

Куда сходить и что посмотреть - все ответы в нашей афише!

Озёрск и его окрестности.

Все выходные:

Пока на глк "Егоза" полным ходом идёт подготовка трасс и инфраструктуры, вы можете посетить эко-тропу до горы "Сугомак" через Динамитный завод!

И, конечно, совершить пешее восхождениее на гору "Егоза" при благоприятных погодных условиях!

23-е октября, суббота

С 10 до 16-00, Городской музей

В Озерском городском музее (проспект Победы, 2) работают две выставки.

Первая - персональная выставка курганского фотографа Эдуарда Кутыгина «Драматургия ландшафта», любезно предоставлена Государственным историческим музеем Южного Урала. На ней представлены фотографии, сделанные автором в разных точках земного шара – на Кавказе, Урале, Алтае, Байкале, Казахстане, Киргизии, Монголии и Южной Америке. Суровость горных скал и безмолвие песков перемежается с нежностью предрассветного тумана и свежестью степного воздуха после грозы. Особую глубину выставке придает сплав визуальных образов со стихами, написанные в стиле японских хокку, поэтому сам Эдуард Кутыгин называет свои работы «визуальной поэзией».

Вторая - персональная выставка творческих работ озерчанки Алёны Ивановой «Необычное в привычном: открывая секреты». На выставке представлены два вида творчества Алёны Ивановой: миниатюра оригами и дизайн моделей нарядов-образов для кукол. На открытии Алена Иванова подробно рассказала о своем творческом пути в литературе, музыке и других видах искусства, и особенно – о секретах и особенностях жанров, представленных на выставке. Уникальные образцы миниатюр оригами и дизайнерских нарядов, примеры их создания, представленные автором, вызвали неподдельный интерес и восхищение тонкостью работы и тщательностью проработки образов.

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"КУРОЧКА РЯБА" 3-5 лет (малый зал)

13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ БАРОНА МЮНХАУЗЕНА" 6+

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

А.Н. Островский, "Лес"

Комедия (12+)

24-е октября, воскресенье

11 и 13-00, Театр кукол "Золотой петушок"

"СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА и БРАТЕЦ ИВАНУШКА" 5-7 лет (малый зал)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Вверхтормашками!" К.Драгунская

Сказка для безобразников и их бабушек 6+

(Замена спектакля «Мой папа - птиц»)

16-00, Театр кукол "Золотой петушок"

"СКАЗКА В ПОДАРОК" ТК РОДНОЙ микрорайон Заозёрный, 18

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

С. Носов, "Тесный мир"

Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)

Челябинск

Все выходные:

Парк Гагарина перешел на зимний режим работы: на аттракционах можно кататься только по выходным и праздничным дням с 11.00 до 19.00

Екатеринбург

Все выходные: с 11 до 19-00 Фестиваль мастеров "Иван-да-Марья". Более 200 мастеров на одной площадке.

Мастер-классы для детей и взрослых

Уральский центр развития дизайна, ул Горького, 4а (Плотинка). Вход СВОБОДНЫЙ.

Материл подготовила Александра Лебедева.