Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует!

14 октября, в период времени с 20.10 часов до 20.22 часов, между домами по адресу б. Гайдара – 23 и ул. Матросова – 26, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль «Лада 111960» Подробнее
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на парковке во дворе жилых домов задержана ранее не судимая 35-летняя местная жительница по подозрению в хранении наркотических средств Подробнее
Все территориальные налоговые органы Челябинской области закрыли прием граждан из-за сложной эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса. Запрет на личное обслуживание налогоплательщиков будет действовать с 1 по 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону Подробнее
В Челябинской области с 11 октября ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан. Поставить прививку бесплатно можно как в любой поликлинике, так и мобильных пунктах вакцинации. Однако многие граждане интересуются, можно ли принимать какие-то препараты перед вакцинацией и какую вакцину поставить людям, страдающим хроническими заболеваниями или аллергией Подробнее
Несмотря на дожди и мокрый снег, вторая декада октября на Урале оказалась теплее первой и превысила температурную норму на 4-6 градусов, – однако уже со следующей недели в регион придет похолодание Подробнее