В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни

Выплачивать пенсии в период нерабочих дней Пенсионный фонд России будет в обычном режиме. Исключения коснутся только праздничных нерабочих дней, пояснили в ПФР «Российской газете».

Так, с 30 октября по 7 ноября сотрудники Пенсионного фонда и «Почты России» будут работать в обычном режиме, а значит, и пенсии будут выплачивать как обычно. Изменения могут произойти только в работе клиентских служб ПФР, поэтому, если вы собираетесь посетить отделение, следует заранее изучить график его работы.

Однако 4 и 5 ноября — праздничные дни, поэтому те граждане, которые получают пенсии почтой или на карту, получат их раньше, поскольку Пенсионный фонд России в эти дни работать не будет, а график работы «Почты России» будет изменен.

Так, 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше, 4 ноября не будут работать вообще, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

Напомним, в минувший четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-pfr-obyasnili-poryadok-vyplaty-pensiy-v-nerabochie-dni/