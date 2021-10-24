Областная Спартакиада ветеранов труда и спорта вышла на финишную прямую

10 Спартакиада ветеранов труда и спорта Челябинской области подходит к финишу. 21 октября прошли очередные соревнования по стрельбе и шашкам. Осталось провести соревнования по волейболу среди женщин и мужчин.

Стрельба проходила в тире ЧРО ОГО «ВФСО «Динамо» (ул. Комунны, 98а). Соревнования лично-командные, пневматическая винтовка из положения сидя на стуле из 10 зачетных выстрелов (3 пробных). Озерская команда в составе Кривенко Валентины (90 очков – 2 место), Волеговой Елены (76 очков – 8 место), Аллина Владимира (82 очка – 12 место), Евграфова Александра (64 очка – 21 место), представитель команды Безрукова Наталья заняла общекомандное 2 место, набрав в сумме 312 очков. Победителями стали ветераны Снежинска, набравшие 364 очка, ветераны Трехгорного заняли 3 место (305 очков). Стабильность призеров оказалась на высоте и в этом году, призовые места распределились также, как и на предыдущей Спартакиаде.

Шашки проходили в филиале спортивной школы №9 по шахматам и шашкам» (ул. Знаменская, 4). Команды 2 группы играли между собой по одной партии. Контроль времени: 10 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход до конца партии каждому участнику. Команда Озерска в составе: Назаровой Алефтины, Сиротининой Людмилы, Рухлова Юрия, Зимина Леонида и представителя Химичевой Екатерины выступила менее удачно, заняв 5 место. Организаторы выражают благодарность ветеранам, которые, не смотря на пандемию нашли возможность подготовиться и выступить, а также Исмагиловой Анифе, которая старалась поддерживать участников спартакиады, находясь в больнице. Всем ветеранам – крепкого здоровья и дальнейших спортивных успехов.

В общекомандном зачете по итогам соревнований по девяти видам спорта команда озерских ветеранов продолжает лидировать, последние соревнования по женскому и мужскому волейболу, которые пройдут в середине ноября, будут решающими.

Информация и фото МБУ «Арена».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48823/