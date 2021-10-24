Вакцинация в ТРК будет идти всю неделю до введения обязательных QR-кодов

Вакцинация от COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах Челябинской области продолжится в будни – поставить прививку в ТРК можно будет вплоть до введения обязательных QR-кодов (с 30 октября).

За минувшие выходные в ТРК Челябинской области привиты более 8 тыс. человек.

Так, с 25 по 29 октября включительно челябинцев ждут в ТРК «Алмаз» (с 12.00 до 16.00), а также в «Алмазе» около Леруа Мерлен (13.00-16.00), в ТРК «Кольцо» (16.00-18.00), ТРК «Родник» (10.00-16.00), ТРК «Космос» (12.00-15.00), ТРК «Куба» (11.00-16.00), ТК «КС» (12.00-16.00), ТРК «Фокус» (16.00-20.00), гипермаркете «Лента» по Черкасской, 23 (16.00-19.00). 30 октября с 15.00 до 18.30 поставить прививку от коронавируса можно в ледовой арене «Трактор», 30-го и 31-го с 12.00 до 16.00 – в комплексе «ЧелМаркет» (пр. Ленина, 35)

В Магнитогорске массовая вакцинация продлится с 25 до 29 октября в ТРК «Гостиный двор» (10.00-12.00), цирке (10.00-12.00), 26 октября с 12.00 до 15.00 – на Центральной городской ярмарке, 26-го и 28-го с 17.00 до 19.00 – в ледовой арене «Металлург».

Жителей Миасса ждут на вакцинацию в ТРК «Слон» с 25 по 29 октября включительно с 12.00 до 15.00.

В Златоусте всю неделю с 16.00 до 20.00 будут ставить прививки в ТРК «Тарелка», с 16.00 до 19.00 – в ТРК «Агат».

Кыштымцев приглашают с 25 по 29 октября в ТК «Радуга» – каждый день с 10 утра до двух часов дня.

В Копейске мобильная бригада будет работать в ТК «Слава» – всю неделю с 13.00 до 16.00.

При себе обязательно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. На месте желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр (ручку лучше взять с собой). Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

https://dostup1.ru/medicine/Vaktsinatsiya-v-TRK-budet-idti-vsyu-nedelyu-do-vvedeniya-obyazatelnyh-QR-kodov_142622.html