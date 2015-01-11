Почему южноуральцам вместо ковида ставят ОРВИ

В Челябинской области не всем зараженным коронавирусом своевременно ставят диагноз – первый вице-губернатор Ирина Гехт объяснила, с чем это связано.

«При ОРВИ наблюдается повышение температуры, кашель, насморк. Естественно без ПЦР-диагностики предварительно ставиться диагноз ОРВИ, потому что это такая же вирусная инфекция. Если быть честными, то ОРВИ тоже уже много. По данным Роспотребнадзора, много заболевших и ротавирусной, и риновирусной инфекцией, есть случаи гриппа, гриппа А и атипичного гриппа. Поэтому без ПЦР-подтверждения поставить диагноз ковид мы не можем. Но человеку сразу выдаются противовирусные препараты («Арбидол», «Гриппферон» и «Парацетамол»), – сказала Ирина Гехт. – Если у врача вызывает тревогу дыхание пациента, то он через три дня маршрутизируется на КТ. Если оттуда человек отправляется на лечение домой, то он получает противовирусную терапию, которая соответствует ковиду».

Также вице-губернатор сказала, что вскоре проблема долгого ожидания ПЦР-тестов будет решена – результат будет готов в течение одного-двух дней.

Напомним, что до конца рабочей недели в ТРК и ТЦ Челябинской области продолжается бесплатная вакцинация против коронавируса. Посмотреть расписание можно по ссылке.

https://dostup1.ru/medicine/Pochemu-yuzhnouraltsam-vmesto-kovida-stavyat-ORVI_142674.html