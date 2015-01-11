Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19

Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавируса и об уже перенесенном заболевании – документ начнут выдавать после 8 ноября.

Сертификат будет содержать в себе основные данные о прошедшем вакцинацию гражданине: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес проживания и дату оформления документа. Также в сертификате предусмотрено место для QR-кода – в левом верхнем углу. В документ будут вноситься информация о месте и времени прививки, данные о вакцине, сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и ранее перенесенном заболевании.

«Запись формируется сразу на русском и английском языках не позднее, чем через три календарных дня после прохождения иммунизации. При желании его можно получить на бумажном носителе», – говорится в приказе, который вступает в силу 8 ноября.

Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

https://dostup1.ru/medicine/Minzdrav-RF-utverdil-novuyu-formu-sertifikata-o-vaktsinatsii-ot-COVID-19_142670.html