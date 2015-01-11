На Южный Урал надвигается снежный фронт

25 октября 2021 года, около 16 часов 10 минут в городе Озерск, на улице Свердлова 2, водитель автомобиля «ВАЗ-21154» 1995 года рождения, находясь в состоянии опьянения, при повороте налево не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на стойку дорожного знака, а также на пешехода 1953 года рождения, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия Подробнее