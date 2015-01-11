На Южный Урал надвигается снежный фронт

На Южном Урале вновь ожидаются осадки – снежный фронт подойдет к региону в четверг, 28 октября.
По данным синоптиков, к вечеру среды местами начнутся дожди, а ночью температура опустится до нуля – минус 5 градусов, что приведет к гололедице. Днем немного потеплеет до плюс 1-6, однако дождь сменится снегом. Осадки продлятся до ночи на пятницу, 29 октября, а днем усилятся до умеренных. Температура останется прежней – плюс 1-6, и только на севере региона – минус 1-плюс 4.
https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-nadvigaetsya-snezhnyy-front_142710.html