Завершился Кубок Озерского городского округа по шахматам

Соревнования проходили в 47 раз на площадке городского шахматного клуба, в этом году в них приняли участие 25 человек.

Игра «на вылет» всегда отличается особенной остротой, каждый участник борется до последнего, никому не хочется закончить турнир в первом туре. Напомним, что регламент соревнований предусматривает следующий контроль - участники играют две партии с контролем 10 минут + 5 секунд на каждый ход добавление каждому участнику, если счет равный играют блиц 5 минут + 3 секунды добавление на ход каждому участнику 2 партии. Если победитель не выявлен, играется тай-брейк («армагеддон») - 5 минут белым и 4 минуты чёрным, в случае ничьей, победителем становится участник, игравший черными фигурами.

Явным претендентом на победу был Пазников Андрей, неоднократный обладатель Кубков округа по шахматам, имеющий самый высокий рейтинг среди участников. Также претендентами на титул были Вирфель Роман, финалист Кубков округа в 2018 и 2019 годах, и Манижашвили Иосиф, многократный призер местных соревнований. В первом круге все партии завершились со счетом 2:0.

Во втором круге самым интересным оказалось противостояние Зайцевой Яны и Малюк Ирины. В быстрых шахматах Яна уверенно выиграла черными фигурами. В ответ Ирина во второй партии, играя черными, провела массированную атаку на короля Яны, и за ход до мата, Яна признала свое поражение. Партия «перешла» в блиц, в первой партии Яна была сильнее. Во второй партии сложилась «забавная» ситуация: Малюк Ирина, сделав ход, забыла нажать собственные часы, тем самым передать очередь хода сопернице, сидела и ждала хода Яны. Яна, делая вид напряженного мыслительно процесса, просто дождалась падения «флажка» Ирины, в итоге одержав итоговую победу 3:1. Отметим, что в финальном положении на доске Яна имела лишнюю фигуру и все шансы завершить партию с нужным результатом.

В противостоянии Манижашвили Иосифа и Шакирова Данила борьбы не получилось, полная «доминация» Иосифа и в итоге 2:0. Во второй партии была интересная «жертва» фигуры, которая тем не менее не принесла нужного результата. Калин Егор обыграл Елькина Клима 2:0 и в следующем круге сразился с Букнером.

В третьем круге Манижашвили Иосиф и Пазников Андрей «скрестили шпаги». В напряженной борьбе Андрей оказался сильнее, итог 2,5 на 1,5 очка в его пользу. Не смог навязать борьбы Полянский Юрий Роману Вирфелю, итоговый счет 1,5 на 0,5 очка в пользу Романа.

Полуфинальные пары: Пазников Андрей – Калин Егор, Идт Виктор – Вирфель Роман.

В паре Пазников Андрей – Калин Егор борьбы не получилось, в обеих партиях Андрей не дал ни единого шанса сопернику. Это закономерно, поскольку Егор только учится в шахматной школе, а Андрей является выпускником и объективно сильнее. Итоговый счет 2:0 в пользу Пазникова Андрея. Во второй паре Идт Виктор – Вирфель Роман борьба более напряженная, партия «дошла» до «армагеддона». Роман, играя черными фигурами, имея меньше времени в итоге поставил мат и в очередной раз вышел в финал.

В финале встретились главный претендент Пазников Андрей и прошлогодний финалист Кубка Вирфель Роман.

Первую партию Роман уверенно выиграл. Во второй разгорелась борьба, Андрей бросился отыгрываться, начал создавать различные угрозы Роману, но тот искусно защищался, тратя при этом «драгоценное» время. В итоге Роман «уронил флаг». Далее по регламенту шли блиц партии. В первой Андрей нанес поражение Роману. Во второй инициатива переходила из рук в руки, сложилась следующая ситуация у Андрея оставалось три пешки и слон, против ладьи, которую Андрей уверенно реализовал.

Итоговый счет стал 3:1 в пользу обладателя Кубка Озерского городского округа по шахматам 2021 года – Пазникова Андрея.

Отметим отличную игру Романа Вирфеля, который не только дал «настоящий бой» победителю, но и два года подряд демонстрировал своё мастерство, играя в финалах Кубка.

Шахматная федерация округа поздравляет победителей и выражает благодарность МБУ «Арена» и управлению по физической культуре и спорту за помощь в проведении соревнований.

Информация МБУ «Арена».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48854/