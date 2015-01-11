Актерское Трио «Трое» выступит в Центральном Доме актёра в Москве

В эту пятницу, 29 октября Озерское Трио «Трое» будет блистать в самом сердце Московского Арбата – в Центральном Доме актера им. А.А. Яблочкиной. Эта встреча со столичным зрителем отложилась на год, но всё же ей быть. Актёры Озерского театра драмы и комедии «Наш дом»: Андрей Иодловский, Вохобжон Азимов и Юлия Гусева покажут программу «Игра в классику». Со сцены прозвучат хиты, которые создавались годами и те, которые родились в один миг. Концертная программа была представлена в театре «Наш дом» ещё в марте 2019 года и успешно принята озерской публикой.

Актерское Трио «Трое» основано в сентябре 2009 года. Быстро завоевав симпатии своего родного зрителя в г.Озерске, Трио «Трое» успешно выступает на фестивалях и конкурсах актерской песни. Каждая песня в исполнении Актерского Трио «Трое» – это маленький спектакль: с продуманной драматургией, актерскими работами и профессиональным вокалом. Их отличает со вкусом подобранный и постоянно обновляющийся репертуар, замечательный ансамбль и особая живая душевность. С ними всегда тепло. По-человечески тепло. На каком бы языке они не пели (а в репертуаре группы, кроме русского, песни на немецком, французском, английском, испанском, итальянском языках), им всегда хочется подпевать.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48853/