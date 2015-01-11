Управление по вопросам миграции информирует о возможности граждан самостоятельно проверить действительность паспорта

Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск информирует о том, что для граждан реализована возможность самостоятельно осуществить проверку статуса паспорта, в том числе, в случае если он не проходит проверку на сайте Госуслуг, или при получении информации о его недействительности от какой-либо организации.

Для этого необходимо зайти на официальный сайт МВД России (сервисы.гувм.мвд.рф), ввести серию и номер документа в соответствующие поля и нажать на кнопку «Проверить паспорт». После этого данные паспорта пройдут проверку по списку недействительных российских паспортов в базе МВД РФ.

В случае, если результат проверки имеет неверное значение, сообщить об ошибке можно в режиме реального времени в поле «Описание ошибки». После проведения соответствующей проверки, при необходимости, статус паспорта в информационных системах МВД России будет скорректирован.

Данный сервис является информационным, предоставляемая информация не является юридически значимой. Источником информационного сервиса является ежедневно обновляемый список недействительных паспортов, который может использоваться любым заинтересованным лицом или организацией, деятельность которой связана с необходимостью проверки действительности паспорта. Список также размещен на сайте МВД России в формате открытых данных, является обезличенным и не нарушает действующее законодательство в области персональных данных.

Телефоны для справок: 8 (351) 239-08-26, 239-08-85, 239-08-66.