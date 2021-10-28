В ДС «Юность» в Челябинске развернут масштабный прививочный пункт

В субботу, 30 октября, в Челябинске откроется самый большой на Южном Урале пункт вакцинации от коронавируса и гриппа.

Пункт будет развернут во Дворце спорта «Юность» с 30 октября по 7 ноября. Поставить прививку можно будет ежедневно с полудня до восьми вечера. Одновременно в «Юности» проводить вакцинацию будут 20 мобильных бригад. За час поставить прививку смогут более 800 человек.

«Завтра в Челябинской области, как и в большинстве регионов страны, начинается режим нерабочих дней. В это время очень важно ограничить социальные контакты, а тем, кто еще не вакцинировался, сделать прививку от ковида. Прямо сейчас идет подготовка к открытию самого большого вакцинального пункта в области. Он разместится в челябинском дворце спорта "Юность". Одновременно будут работать двадцать медицинских бригад. Будет удобная логистика, раздельный вход и выход. Можно будет спокойно заполнить документы и пройти осмотр специалистов. Пункт откроется завтра и будет работать ежедневно до 7 ноября – с 12 до 20 часов. Если понадобится, даты работы продлим», – сказал глава региона, призвав южноуральцев использовать новые возможности для того, чтобы защитить себя и родных.

Желающим поставить прививку необходимо иметь с собой полис ОМС и СНИЛС. Зайти в пункт можно будет через главный вход со стороны улицы Красная.

Добавим, дополнительные пункты вакцинации будут работать по всей области – на территории региона задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций, развернуто 143 стационарных прививочных пункта, 71 мобильный пункт вакцинации. Также организована работа 27 круглосуточных пунктов вакцинации, пять из них находятся в Челябинске. Вакцинация в торгово-развлекательных комплексах будет продолжена при условии организации отдельного входа в пункт.

Челябинск

ТРК «Алмаз» (10.00-20.00), ТРК «Космос» (12.00-20.00), гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 (12.00-20.00), ТК «КС» (14.00-20.00), магазин «Пятерочка», ул. Салютная, 11 (14.00-19.00)

30 октября: Ледовая арена «Трактор» (15.00-20.00), ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (12.00-16.00)

31 октября: ЧелМаркет, пр. Ленина, 35 (12.00-16.00)

Магнитогорск

ТРК «Гостиный двор» (12.00-12.00), ТРК «Континент» (12.00-12.00), ТРК «Семейный парк» (12.00-12.00), ТЦ «Лента» (12.00-12.00), ТК «Джаз Молл» (12.00-12.00)

30 октября: Ледовая арена «Металлург» (12.30-14.30)

Миасс

Администрация города (12.00-17.00)

Златоуст

6, 7 ноября: автовокзал (10.00-15.00)

с 15 ноября: автовокзал (9.00-14.00), администрация города (13.00-17.00)

Кыштым

ТК «Радуга»: (12.00-20.00)

Кабинеты вакцинации в поликлиниках медицинских учреждений региона в эти дни будут работать ежедневно в штатном режиме.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинской области

Челябинск

• ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

• ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28

• ГКБ № 8, ул. Горького 18

• ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5

• ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287-А

Касли

• Районная больница, приемный покой

Кыштым

• Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Полный список

https://dostup1.ru/medicine/V-DS-Yunost-v-Chelyabinske-razvernut-masshtabnyy-privivochnyy-punkt_142854.html