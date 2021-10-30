Новые законы для россиян – изменения в ноябре 2021 года

Россияне смогут снизить кредитную нагрузку из-за ковида, усиливается борьба с телефонным мошенничеством и контрафактным алкоголем - о том, какие законы вступают в силу в последний месяц осени-2021.

Утвержден единый сертификат вакцинации. С 8 ноября его можно будет получить не только в электронном, но и в бумажном виде – для этого нужно будет обратиться в МФЦ. В сертификате укажут личные данные привитого, информацию о перенесенном ковиде, дате вакцинации, виде вакцины либо сведения о медицинских противопоказаниях. Туда же будут вноситься сведения о ревакцинации, QR-код разместится на первой странице в верхнем левом углу. Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на Госуслугах.

Граждане смогут изменить условия кредита из-за COVID-19. ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.

На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Льготы бизнесу в связи с локдауном. На финансовую помощь могут расчитывать отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии: спорт, гостиничный бизнес, общепит, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других. С 1 ноября до 15 декабря предприятия могут подать заявку на безвозмездный грант для выплаты зарплат сотрудникам в размере одного МРОТ на каждого работника. С ноября по декабрь 2021 года бизнесмены могут рассчитывать на льготные кредиты по ставке 3% годовых. Принять участие в программе могут только участники прошлогодних кредитных программ или компании, созданные после 1 июля 2020 года. На время кредитования работодатель обязан сохранять штат сотрудников.

Повышение пенсии. В ноябре прибавку получат те, кому до октября включительно исполнилось 80 лет: стандартный размер страховой выплаты составляет 6 044,48 рубля, в ноябре же пенсионеры получат 12 088,96 рубля.. Не индексируется выплата у работающих пенсионеров.

С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами, в числе которых Таиланд и Тунис. Непривитым туристам для въезда необходимы ПЦР-тесты, которые нужно сдать до и по прибытии, а затем отсидеть двухнедельный карантин. Привитые «Спутником V» от карантина освобождаются, но смогут отдыхать только на Пхукете и еще трех курортах. Тунис принимает без карантина только туристов, купивших путевки у туроператора. Самостоятельные путешественники должны отбыть недельный карантин в специальном отеле. Непривитым обязателен ПЦР-тест, сделанный до вылета. Детям до 12 лет тест не нужен.

Усиливается борьба с контрафактным и некачественным алкоголем: производителей алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) обязали предоставлять в Росалкогольрегулирование расчет мощностей технологического оборудования.

Корпоративные сим-карты должны быть зарегистрированы до 30 ноября – в противном случае 1 декабря все такие номера заблокируют. ИП должны подать сведения о корпоративных номерах, а пользующиеся ими соитрудники – подтвердить. Все действия можно произвести на Госуслугах. Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и снижение количества число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.

Усилен контроль за оборотом драгметаллов. Предприятия по добыче, извлечению или производству драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов; юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, должны отчитываться о получении этих металлов и камней и их расходовании. Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.

Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия. Исключение – госконтракты о сервисном обслуживании вооружения и военной техники, заключенные до 23 ноября.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-noyabre-2021-goda_142891.html