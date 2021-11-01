Почти 20-градусный мороз ударит по Челябинской области

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 3 ноября.

По данным Челябинского Гидрометцентра, этой ночью в регионе столбики термометров покажут минус 9-14 градусов, в низинах – минус 17 градусов. Днем 3 ноября воздух прогреется до 0 градусов. Осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Северо-восточный ветер с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

https://dostup1.ru/society/Pochti-20-gradusnyy-moroz-udarit-po-Chelyabinskoy-oblasti_142986.html