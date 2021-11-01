В Челябинской области от COVID-19 вакцинировали почти половину населения

В Челябинской области продолжает расти количество вакцинированных жителей.

«Всего в Челябинской области с учетом закрытых территорий вакцинированы первым компонентом 1 млн 140 тыс. 488 человек. Это за вычетом повторно вакцинированных. От всего взрослого населения это составляет 42,3%. За вчерашний день вакцинировано 16 тыс. 465 человек. Хотелось бы сказать, что сейчас для нас это средний результат, потому что максимально мы прививали 21 тыс. человек. Мы к этому стремимся и надеемся, что завтра-послезавтра количество вакцинированных за сутки у нас вырастет», – сказал Юрий Семенов.

Напомним, что в Челябинске до 7 ноября работает крупный центр вакцинации в ДС «Юность». Каждый день там прививаются около 1 тыс. человек. Отметим, что власти планируют продлить работу пункта в «Юности» и после нерабочей недели.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-ot-COVID-19-vaktsinirovali-pochti-polovinu-naseleniya_142983.html