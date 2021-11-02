4 ноября! День народного единства!

1 ноября 2021 года, около 17 часов 47 минут в городе Озерск, на улице Ленина 67, водитель автомобиля «КИА РИО» 1978 года рождения, находясь в состоянии опьянения, при движении в прямом направлении не уступила дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила наезд на пешехода, после чего скрылась с места дорожно-транспортного происшествия Подробнее