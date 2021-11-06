Муниципальные спасатели предупреждают об опасности: не выходите на тонкий лед!

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: на водоемах округа начался ледостав.

Первый лед до наступления устойчивых морозов непрочен и может обрушиваться внезапно, без предупреждающего потрескивания. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Во время ледостава в беду попадают не только любители рыбной ловли, пренебрегающие правилами личной безопасности, но и дети, оставленные родителями без присмотра.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10 см; безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы - 15 см и более.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным.

Убедительная просьба к жителям округа: не выходите на тонкий неокрепший лед!

Соблюдайте правила безопасного поведения на льду в осенне-зимний период.

Убедительная просьба к родителям: не допускайте детей на лед! Проведите разъяснительную беседу со своими детьми об опасности, которую таит в себе тонкий лед, что поможет предотвратить беду.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно звоните 112.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48950/