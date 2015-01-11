Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

С сегодняшнего дня, 9 ноября, Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами и снимает ограничения на перелеты с четырьмя странами. Напомним, соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Так, с сегодняшнего дня возобновляются перелеты со следующими странами:

Багамы по маршруту Москва — Нассау с частотой 2 рейса в неделю;

Иран по маршрутам Москва — Тегеран с частотой 3 рейса в неделю и Сочи — Тегеран с частотой 1 рейс в неделю;

Нидерланды по маршрутам Москва — Амстердам с частотой 7 рейсов в неделю, Москва — Эйндховен с частотой 2 рейса в неделю, Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте;

Норвегия по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте;

Оман по маршруту Москва — Маскат с частотой 2 рейса в неделю;

Словения по маршруту Москва — Любляна с частотой 3 рейса в неделю;

Тунис по маршруту Москва — Монастир с частотой 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Монастир и другие города, откуда разрешен вылет, с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте;

Швеция по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте;

Таиланд по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте и из аэропортов других городов с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, с сегодняшнего дня снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами и на выполнение регулярных и чартерных полетов на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Также с 9 ноября увеличивается количество рейсов в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Мальдивы, Мальту, Македонию и Францию.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rossiya-vozobnovila-aviasoobshchenie-s-devyatyu-stranami/