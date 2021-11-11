2021-11-12YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Въезд в Озерск ограничен для иногородних граждан без QR-кода Штаб по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания ограничил въезд в Озерск граждан, не зарегистрированных, а также постоянно не работающих на территории Озерского городского округа, у которых отсутствуют QR-коды.

На состоявшемся 11 ноября заседании была заслушана информация Межрегионального управления № 71 ФМБА РФ, ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА РФ и принято решение:

1.

Администрации Озерского городского округа совместно в ФГУП «ПО «Маяк» организовать работу по ограничению въезда на охраняемую территорию закрытого административно-территориального образования Озерск граждан, не зарегистрированных, а также постоянно не работающих на территории Озерского городского округа, у которых отсутствуют QR-коды, полученные с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», подтверждающие наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о перенесенной новой коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев, либо справки медицинского учреждения и противопоказаниях для вакцинации против коронавирусной инфекции.

2.

Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.), Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа (Солодовникова Л.В.):

при проведении мероприятий строго соблюдать требования правовых актов органов исполнительной власти Челябинской области, а также постановления и методические рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

допускать участников межмуниципальных соревнований, развлекательных и иных мероприятий на территории Озерского городского округа при наличии отрицательного ПЦР-теста к вирусу SARS-Co-2, не ранее 72 часов до даты начала мероприятия.

3.

Руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовых форм и форм собственности с 11.10.2021 обеспечить выполнение требований постановления Главного государственного санитарного врача Челябинской области от 8 октября №3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям», постановления главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области от 11.10.2021 №1 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Озерском городском округе Челябинской области по эпидемическим показаниям».

4.

В соответствии с п. 14 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Озерского городского округа:

1)

осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

2)

обеспечить контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами;

3)

усилить дезинфекционный режим помещений в течение рабочего дня;

4)

обеспечить наличие в организациях запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

5)

применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей общего пользования;

6)

обеспечить проведение термометрии работников в течение рабочего дня с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

5.

В соответствии с пп. 4 п. 18 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

6. До особого распоряжения рекомендовать организациям розничной торговли и общественного транспорта обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами.

7. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными домами, усилить контроль за проведением мероприятий по осуществлению дезинфекционного режима в местах общего пользования.

Информация предоставлена: На состоявшемся 11 ноября заседании была заслушана информация Межрегионального управления № 71 ФМБА РФ, ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА РФ и принято решение:1.Администрации Озерского городского округа совместно в ФГУП «ПО «Маяк» организовать работу по ограничению въезда на охраняемую территорию закрытого административно-территориального образования Озерск граждан, не зарегистрированных, а также постоянно не работающих на территории Озерского городского округа, у которых отсутствуют QR-коды, полученные с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», подтверждающие наличие сведений2.Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.), Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа (Солодовникова Л.В.):при проведении мероприятий строго соблюдать требования правовых актов органов исполнительной власти Челябинской области, а также постановления и методические рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;допускать участников межмуниципальных соревнований, развлекательных и иных мероприятий на территории Озерского городского округа3.Руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовых форм и форм собственности с 11.10.2021 обеспечить выполнение требований постановления Главного государственного санитарного врача Челябинской области от 8 октября №3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям», постановления главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области от 11.10.2021 №1 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Озерском городском округе Челябинской области по эпидемическим показаниям».4.В соответствии с п. 14 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Озерского городского округа:1)осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;2)обеспечить контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами;3)усилить дезинфекционный режим помещений в течение рабочего дня;4)обеспечить наличие в организациях запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;5)применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей общего пользования;6)обеспечить проведение термометрии работников в течение рабочего дня с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.5.В соответствии с пп. 4 п. 18 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.6. До особого распоряжения рекомендовать организациям розничной торговли и общественного транспорта обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами.7. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными домами, усилить контроль за проведением мероприятий по осуществлению дезинфекционного режима в местах общего пользования.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-11-12YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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