Приглашаем на службу в Полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашает на службу граждан, не имеющих судимости, годных по состоянию здоровья на вакантные должности:
· оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
· следователь следственного отдела;
· участковый уполномоченный полиции;
· полицейский патрульно-постовой службы полиции;
· полицейский (водитель) ДЧ;
· полицейский (водитель) изолятора временного содержания;
· полицейский изолятора временного содержания.
Социальные гарантии:
· стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за особые условия службы;
· материальная помощь один раз в год;
· ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;
· бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотрудника и одного члена семьи ежегодно;
· право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России (включая членов семьи);
· бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудников, так и членов их семей;
· право на пенсию при наличии 20 лет выслуги (включая службу в Вооруженных силах), независимо от возраста;
· возможность получения высшего образования в ВУЗах МВД России (заочное обучение за счет средств МВД), с последующим назначением на должности среднего начальствующего состава.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу г. Озерск, Проспект Ленина, 43, каб.61, адрес эл.почты: umvdozersk@mail.ru,
или звонить по телефонам 8(351)2-59-12, 8-999-371-10-12.