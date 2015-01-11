Приглашаем на службу в Полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашает на службу граждан, не имеющих судимости, годных по состоянию здоровья на вакантные должности:

· оперуполномоченный отдела уголовного розыска;

· следователь следственного отдела;

· участковый уполномоченный полиции;

· полицейский патрульно-постовой службы полиции;

· полицейский (водитель) ДЧ;

· полицейский (водитель) изолятора временного содержания;

· полицейский изолятора временного содержания.

Социальные гарантии:

· стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за особые условия службы;

· материальная помощь один раз в год;

· ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;

· бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотрудника и одного члена семьи ежегодно;

· право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России (включая членов семьи);

· бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудников, так и членов их семей;

· право на пенсию при наличии 20 лет выслуги (включая службу в Вооруженных силах), независимо от возраста;

· возможность получения высшего образования в ВУЗах МВД России (заочное обучение за счет средств МВД), с последующим назначением на должности среднего начальствующего состава.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу г. Озерск, Проспект Ленина, 43, каб.61, адрес эл.почты: umvdozersk@mail.ru,

или звонить по телефонам 8(351)2-59-12, 8-999-371-10-12.