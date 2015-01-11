Российские власти заявили о возможности выдавать QR-код по антителам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в правительстве РФ обсуждается вопрос о выдаче QR-кодов при наличии антител.

«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», – сказала Попова.

Она добавила, что у правительства уже есть варианты реализации данной инициативы, но их не озвучивают до принятия окончательного решения.

Напомним, что в Челябинской области привито около 49% взрослого населения. Также в региональном Минздраве отмечают двукратное снижение темпов вакцинации. По прогнозам министерства, для достижения коллективного иммунитета до конца 2021 году нужно каждый день вакцинировать 20-25 тыс. человек.

https://dostup1.ru/society/Rossiyskie-vlasti-zayavili-o-vozmozhnosti-vydavat-QR-kod-po-antitelam_143561.html