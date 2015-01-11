Контроль уборки дорог в Озерске проводится ежедневно

В Озерском городском округе этой зимой улично-дорожную сеть обслуживают пять подрядных организаций. Сегодня они рассказали о том, какой техникой располагают, как в настоящее время строится их работа.

В Озерском городском округе этой зимой улично-дорожную сеть обслуживают пять подрядных организаций: ИП М.В. Вострякова (старая часть Озерска и посёлок Метлино), ИП И.Я. Таланина (новая часть города), ООО «Спецтехплюс» (посёлок Татыш), ООО «Портал» (загородные дороги), МУП ЖКХ посёлка Новогорный.

Следует отметить, что тяжёлая снегоуборочная техника в основном работает ночью. Днём работает более мобильная техника и дорожные рабочие, которые приводят в порядок тротуары, остановочные комплексы и пешеходные переходы, они также осуществляют сбор мусора, очистку урн, уборку снега. Как правило, подрядные организации приступают к уборке после снегопада. В первую очередь внимание уделяется центральным улицам и проспектам.

– В настоящее время дороги в округе находятся в нормативном состоянии,

– отметила начальник УКСиБ Надежда Белякова. – К нам постоянно обращаются жители, мы всегда готовы помочь, чтобы вовремя ликвидировать проблемы на отдельных участках. Кроме того, специалисты УКСиБ ежедневно проводят объезды, находятся на связи с подрядчиками, чтобы оперативно устранять недочёты. Подрядные организации стараются исправлять недостатки на следующий же день после обращения.





Инженер по безопасности ИП И.Я Таланина Олег Булавинов подчеркнул, чтов этом году у подрядной организации техники стало в два раза больше, поэтому уборка идёт намного эффективнее:

–Вся уборочная спецтехника работает по большей части в ночное время, поскольку днём достаточно большой транспортный поток. Ежедневно на линию выходят три трактора, грейдер, два самосвала, машина, которая осуществляет посыпку, а также несколько человек дорожных рабочих. Пешеходные переходы мы убираем днём, для этого также используются две единицы техники. На весь зимний период заранее был закуплен отсев. Снег будем вывозить по мере накопления.





Сергей Тарасов, технический директорИП Вострякова, отметил, что техники и дорожных рабочих достаточно, чтобы своевременно и качественно осуществлять уборку в старой части города:

–Наша организация располагает одиннадцатью единицами техники, также было закуплено 120 кубов материалов для посыпки. На сегодняшний день в нашем распоряжении: два грейдера, четыре тротуароуборщика, один шнекоротер, два специализированных дорожных комплекса «Урал Тройка» и три самосвала для вывоза снега. Пятнадцать человек дорожных рабочих каждый день убирают пешеходные переходы, треугольники видимости на перекрёстках и тротуары.

Уважаемые жители округа, если у вас возникнут нарекания по качеству содержания конкретных участков улично-дорожной сети, вы можете обратиться в официальную группу органов местного самоуправления «ВКонтакте» https://vk.com/ozersk_official

- в «Предлагаемые новости» или в «Сообщения» группы. Ваша информация будет незамедлительно передана в Управление капитального строительства и благоустройства администрации, которое контролирует качество уборки улиц Озерска и поселков.





Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа