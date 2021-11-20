Информация о заболеваемости COVID-19 в Озерском городском

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 15.11.2021г. по 21.11.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 355 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 758 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 22.11.2021 получили 1 прививку 33160 человек, 2 прививки – 24635 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

Напомним, вакцинация проводится в городской и заводской поликлиниках.

Запись на вакцинацию доступна по телефонам:

4-40-90 (городская поликлиника),

2-50-12 (заводская поликлиника, для сотрудников ФГУП «ПО «Маяк»).

Кроме того, в КСК «Лидер» продолжает работу пункт вакцинации

График работы вакцинального пункта: ежедневно, до 30 ноября, с 10:00 до 15:00, кроме воскресенья.

Вход через лестницу на 2 этаж.

Всем желающим поставить прививку против covid-19 при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49100/