COVID-19, Челябинская область: выписанных впервые больше, чем заболевших

В Челябинской области впервые выписали больше пациентов, чем выявили новых зараженных.

Так, на утро 22 ноября на Южном Урале подтверждено 123 тыс. 414 случаев заболевания COVID-19 – за сутки было проведено более 8 тыс. тестов, выявлено 625 вновь заболевших (среди них двое школьников).

При этом выписано в воскресенье, 21 ноября, 658 человек. Всего инфекцию победил 99 тыс. 171 южноуралец.

Цифры по смертности от COVID-19 остаются стабильно высокими – 21 ноября зафиксировано 29 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончались 6 168 жителей региона.

На сегодня лечение от коронавируса – амбулаторно и в ковидных госпиталях – продолжают 18 тыс. 33 южноуральца.

https://dostup1.ru/medicine/COVID-19-Chelyabinskaya-oblast-vypisannyh-vpervye-bolshe-chem-zabolevshih_143715.html