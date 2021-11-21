23.11.21 г. на территории области ожидается ухудшение погодных условий

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):
23 ноября на территории Челябинской области ожидаются метели, порывы ветра 15-20 м/с, в горах на дорогах сильная гололедица.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных, ветхих и широкопролетных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.