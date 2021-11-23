В Челябинскую область поступило 90 тыс. доз «Спутника Лайт»

В Челябинскую область доставили крупную партию «Спутника Лайт» – 90 тыс. доз.

«Вакцины в регионе достаточно. На вечер вчерашнего дня, 22 ноября, в наличии было 280 тыс. доз всех вакцин. Сегодня утром поступило еще 34 тыс. доз «Спутника V» и около 90 тысяч – «Спутника Лайт». Сейчас идет разгрузка», – сказал челябинский губернатор.

По последним данным, коллективный иммунитет в регионе составляет чуть больше 51%. Напомним, что неделю назад привитых было 49%.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskuyu-oblast-postupilo-90-tys-doz-Sputnika-Layt_143785.html