Новости недели с Александрой Лебедевой (29.11.2021 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!

В этом выпуске:

-Депутаты Заксобрания Челябинской области голосов одобрили федеральный законопроект о введение обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

- 30.11 - последний день работы пункта вакцинации от коронавируса в кск "Лидер"

- В ОЗТК прошел IX Открытый региональный чемпионат (WorldSkills Russia) Челябинской области. Репортаж с места события и итоги.

- На сцене театра Наш дом состоялась премьера спектакля "Панночка"

- "Уральские кабельные сети - Озёрск" дарят год бесплатного интернета и не только..!

- На глк"Егоза" открылись секции для детей по горным лыжам и сноубордингу.

- Рубрика "Прогулки по Озёрску": в Озёрском городском округе открылись хоккейные корты. На очереди большой каток на стадионе "Труд"!