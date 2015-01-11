Стартовал фотоконкурс «Пейзажи атомного края»

С 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года жители «атомных» городов смогут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Пейзажи атомного края», организатором которого выступает некоммерческое партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Конкурс проходит в рамках коммуникационного проекта «Гражданин страны Росатом» и проводится в двух номинациях. Первая номинация – «Природа моего города», где необходимо поделиться фотографиями видов природы «атомного» города. Вторая – «Здесь творили историю», в рамках которой нужно опубликовать фотографии улиц города и памятников архитектуры.

Для участия в конкурсе необходимо сделать фотографию живописного места, подходящую под одну из номинаций, выставить ее на своей странице в «Instagram» и отправить заявку, содержащую анкету участника, согласие на обработку персональных данных и саму фотографию в формате «.jpeg» или «.png» с разрешением не менее 300 пикселей на дюйм, на почту fotokonkurs@atomgoroda.ru.

Подпись к конкурсной фотографии в «Instagram» должна содержать название города, фамилию и имя участника, выбранную номинацию. Не забудьте поставить хештеги с названием города, #пейзажиатомногокрая и #природамоегогорода (для номинации «Природа моего города») или #здесьтворилиисторию (для номинации «Здесь творили историю»).

Страница участника в «Instagram» должна быть открыта на время проведения конкурса. Автор фото должен быть подписан на официальную страницу организатора в «Instagram» (@atomnyegoroda) и «Telegram» (atomnyegoroda).

Количество работ одного участника не ограничено. С положением о проведении конкурса можно ознакомиться по ссылке: https://grazhdanin-rosatom.ru/uploads/konkurs_foto-2021.pdf.

Авторы лучших фотографий получат призы от организатора конкурса.