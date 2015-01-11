Россиян будут штрафовать за самовольную обшивку и остекление балконов

С 1 марта 2022 года, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в силу вступят новые правила, которые запрещают самостоятельную обшивку или остекление балконов.

Согласно приказу «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», такие изменения запрещается проводить нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Собственникам жилья необходимо получить специальное разрешение на перепланировку балкона, для этого следует обратиться в архитектурную инспекцию. Можно узнать у соседей, есть ли подобное разрешение у них. В этом случае собственник жилья может воспользоваться действующим проектом, к нему приложить специально составленный документ, в котором указываются: цвет, размер, вес, используемые материалы, также нужно прикрепить к ним справку от управляющей компании, в которой подтверждается соответствие остекления вашего балкона общей архитектурной концепции.

Если такого разрешения нет, придется самостоятельно направить заявку на рассмотрение проекта и его согласование в архитектурном управлении.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rossiyan-budut-shtrafovat-za-samovolnuyu-obshivku-i-osteklenie-balkonov/