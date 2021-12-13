Новости недели с Александрой Лебедевой (13.12.2021 г.)

Новости недели с Александрой Лебедевой (13.12.2021г.)

В этом выпуске:

-На минувшей неделе прошла прямая линия Губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в ходе которой прозвучали важные для Челябинской области решения.

-С 14 декабря школы и учреждения дополнительного образования в Озерске вернулись к очной форме обучения.

-В Городском музее открылась фото-выставка Валерия Ушакова

-Наши в Иерусалиме. Как сборная России по флаг-футболу и озерчанка в ее составе защищала честь страны.

-Озёрская детская команда по мини-футболу "Арго" стала чемпионами кубка НОВАТЭК, что даст Озёрску появление нового высококачественного стадиона!

-В округе продолжается реализовываться программа распространения дачного интернета.

-Почти середина декабря...а где же снег? Рубрика "Прогулки по Озёрску"!