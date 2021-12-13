Информация для жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

- пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации;

- при самостоятельной закупке пиротехнических изделий следует обращать внимание на наличие инструкции, адреса и телефона производителя или оптового продавца;

- пиротехнические изделия следует покупать только в местах официальной продажи в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции;

- обязательно обращайте внимание на упаковку при покупке: на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы;

- не покупайте пиротехнику в нерегламентированных для этих целей местах, у «знакомых», поскольку есть риск приобрести несертифицированное или нелегальное изделие.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49320/