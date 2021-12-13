Снег, сильный ветер и гололедица ожидаются в Челябинской области

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 15 декабря.
По данным Гидрометцентра, этой ночью столбики термометров покажут минус 5-10 градусов, при прояснении – минус 15. Днем 15 декабря воздух прогреется до минус 1-6 градусов. Ночью и днем прогнозируются снег и гололедица. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы ночью до 15 м/с, днем до 13 м/с.
https://dostup1.ru/society/Sneg-silnyy-veter-i-gololeditsa-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_144688.html