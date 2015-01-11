В Озерске полным ходом идёт заготовка льда для новогодних городков

Именно на Горковском карьере на протяжении нескольких лет начинается подготовка к празднику. Основные силы сейчас направлены на то, чтобы обеспечить строительным материалом главный новогодний городок на пр. К.Маркса,1.

Ледяные плиты вырубаются бензопилами и поднимаются при помощи автокрана «Челябинец». Затем они транспортируются на пр. К.Маркса, к месту строительства будущего главного новогоднего городка Озерского городского округа.

Карьер на Горках, по мнению подрядчика, подходит для вырубки льда за счёт того, что здесь меньше ветра и лёд более прочный. Кроме того, именно здесь удобнее его доставать при помощи техники, поскольку на других водоёмах техника не достаёт с берега до места вырубки, а на карьере всё удобно, безопасно, проверено временем. По мнению специалистов в этом году во льду присутствуют трещины и шуга (скопление рыхлого губчатого льда).

Следует отметить, что процесс заготовки льда трудоёмкий и физически тяжёлый. Сначала плиты вырубаются непосредственно на самом водоёме, на это уходит несколько часов, затем ледяные глыбы подтаскивают по воде как можно ближе к берегу под стрелу крана, чтобы их можно было закрепить тросом, поднять из воды и бережно транспортировать на берег, не нарушив целостность ледяной плиты.

Для строительства городка на К.Маркса,1 всего требуется 150 кубов льда, с этой задачей подрядчик планирует справиться в срок. В настоящее время подрядчик работает оперативно, лёд заготавливается хорошими партиями: 14 декабря было заготовлено 9 кубов, 15 декабря –18. В ближайшее время лёд поедет на пр. К.Маркса, где к работе приступят резчики. Подрядчик помимо заготовки льда готовит красочные яркие баннеры для оформления технических вагончиков, где будут находится пост охраны и рабочие.

Как пояснила директор ПКиО Луиза Белая, в этом году лёд имеет свои особенности, которые, однако, можно использовать для создания интересного эффекта, подсветив его изнутри, а также сделать красивые орнаменты.

В этом году жителей ждёт интересная тематика городков – снеговики. Обязательно будет символ наступающего года – тигрёнок. Будет много и других ледяных фигур: Деда Мороза и Снегурочки, ледяная композиция «Озерск», маленькая и большая горки.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа