Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательных QR-кодах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Он предполагает, что посещение любых массовых мероприятий, учреждений культуры, столовых, кафе и ресторанов, а также ряда объектов розничной торговли возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании, либо документа о медотводе.

Те, кто привился зарубежной вакциной, должны сдать тест на антитела и также получить сертификат.

Отметим, существующие сейчас в Челябинской области ограничительные меры, предусматривающие вход в торгово-развлекательные комплексы только по QR-кодам, не носят статуса закона. Также ранее предполагалось, что решение об использовании идентификационно-информационных символов будут приниматься на уровне региональных властей.

https://dostup1.ru/society/Gosduma-uzakonila-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-ob-obyazatelnyh-QR-kodah_144803.html