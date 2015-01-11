Жителей округа приглашают на вакцинацию в субботу, 18 декабря

РАСО (Российская Ассоциация по связям с общественностью) подвела итоги политической премии «Гамбургский счет»-2021. По мнению экспертов, глава Челябинской области Алексей Текслер по итогам уходящего 2021 года стал лучшим губернатором Подробнее
До конца февраля 2022 года в Миассе и Кыштыме заработает сервис для управления городским хозяйством. Платформу разработал челябинский радиозавод «Полет», который входит в концерн «Вега» Госкорпорации Ростех Подробнее
В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 6 по 12 декабря 2021 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 5 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших Подробнее