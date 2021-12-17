Теплом сердец согреет «Снежность»

XVIII Благотворительный фестиваль «Снежность» значительно расширил свои границы. В 2021 году он проводится в Челябинской, Свердловской области и в Татарстане.

Проект, который зародился в 2003 году по инициативе предпринимателей и меценатов Андрея Комарова и Александра Федорова в Челябинской области, стал важным событием для всей страны. За время проведения фестиваль «Снежность» обрел статус масштабного и разнопланового праздника. Но само «сердце» проекта – приобщение подрастающего поколения к миру искусства, содействие формированию у детей культурных и духовных ценностей – остается неизменным.

Для озерского театра кукол «Золотой петушок» фестиваль «Снежность» начался в Екатеринбурге. Туда отправился спектакль «Заяц, Лиса и Петух».

Озорную сказку нельзя назвать интерактивной, но, тем не менее, зрители были постоянно включены в события спектакля, а в самом начале самые бойкие даже успели почувствовать себя в роли актеров.

Поставлена сказка в лучших традициях циркового балаганчика. Настоящий театр в театре! В роли знаменитого артиста Михаила Тимофеевича - Дмитрий Ерохин, артист озерского театра - известный и очень харизматичный.

Алена Захарчук, органично воплотила озорную и жизнерадостную Мусю, которая тоже мечтает стать знаменитостью! Ее проделки – забавные и неожиданные, вызывали бурную реакцию детей.

Блестящий актерский дуэт вдохновил зрителей, в зале стоял заразительный смех, причем взрослым было также весело, как и детям.

Динамичный, легкий спектакль поставил заслуженный артист России Борис Макаров (г. Санкт-Петербург), художник-постановщик Ольга Гончарова, музыку к спектаклю написал озерский композитор Сергей Гальперин.

А после спектакля у детворы из Екатеринбурга был самый настоящий Дед Мороз! Игорь Шестаков, артист театра кукол рассказал ему, какие игры любят ребятишки и даже помог бороду расчесать.

Праздник удался на славу, в хоровод у елки встали и малыши, и дети постарше. Все верят в сказку, ждут новогодних чудес, и они случились, каждому участнику фестиваля Дедушка Мороз подарил сладкий подарок от организаторов фестиваля.

Об участниках фестивального проекта и поездке в город Куса, будет отдельный рассказ.

Продолжение следует…

Информация предоставлена Театром кукол "Золотой петушок"

Фотографии Эллы Тучиной, администратора театра кукол «Золотой петушок»