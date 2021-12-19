Вслед за снегопадами на Южном Урале похолодает

Обширный циклон обеспечит южноуральцам погоду на ближайшую неделю – будет ветрено и снежно.
«В Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, слабые метели. На отдельных участках дорогах гололедица от наката. Ветер ожидается юго-западный с переходом на южный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с», – говорится в сообщении.
Вслед за снегопадами похолодает, температура воздуха ближайшей ночью опустится до минус 8-13, в горах и низинах – до минус 19 градусов, днем 20 декабря будет 2-7, в низинах – до 13 градусов ниже нуля.
Атмосферное давление повысится, но останется ниже нормы: 734 мм рт.ст. при декабрьской норме 745 мм рт.ст.
Добавим, на реках Челябинской области установился ледостав и прогнозируется дальнейшее увеличение толщины льда.
https://dostup1.ru/society/Vsled-za-snegopadami-na-Yuzhnom-Urale-poholodaet_144872.html