Новости недели с Александрой Лебедевой (20.12.2021 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В этом выпуске:
- Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательных QR-кодах
- Всемирная организация здравоохранения: «Спутник V» может быть одобрен в первом квартале 2022 года.
Куда сейчас можно полететь со "Спутником" без карантина и ПЦР-тестов.
Репортаж из Королевства Тайланд.
- Минобр Челябинской области разъяснил правила посещения новогодних утренников в детсадах
- «Индекс оливье» в Челябинской области вырос на 14%.
Что поставят на стол южноуральцы, и сколько денег собираются потратить на подготовку к празднованию.
- В Озерске совсем скоро будет возведён Ледовый городок.
В Челябинске также полным ходом идут работы в главном Ледовом городке области.