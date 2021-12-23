2021-12-24YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Озерские депутаты-единороссы участвуют в доброй акции Всероссийскую благотворительную акцию «Подари ребенку праздник» в Озерске традиционно поддержали депутаты фракции ВПП «Единая Россия» Собрания депутатов: в течение недели они вручат сладкие новогодние подарки особенным детям в 20 семьях.

Как рассказала руководитель фракции местного отделения «ЕР» Валентина Сылько, озерские депутаты-единороссы проводят эту акцию уже седьмой год подряд:

- Ежегодно в предновогодние дни мы окружаем вниманием деток с ограниченными возможностями здоровья. Выбрать семьи нам помогают специалисты Управления социальной защиты населения администрации округа. Перед Новым годом порадовать хочется прежде всего тех, кто живет с повышенной тревогой и зачастую в непростых условиях. Мои коллеги дружно откликнулись на предложение помочь детям, которым очень нужны праздник и немного волшебства. Каждый депутат-единоросс в компании с Дедом Морозом навестит особенного ребенка, проживающего на его избирательном участке.

Поздравление началось вчера, 23 декабря, и продолжится в начале следующей недели. Первые сладкие новогодние подарки были доставлены в восемь семей из 20. Дети охотно общались с Дедом Морозом, читали стихи и обещали хорошо учиться. Место встречи определяли родители – у домашней новогодней елки, во дворе, у торгового центра. Но где бы не происходила встреча, она очень порадовала и ребятишек, и взрослых.

На фото:

Дед Мороз от имени депутата Михаила Ядрышникова навестил Романа Каримова



Депутат Евгений Иванов побывал дома у Севы Шипилина: «Я знаком с Севой шестой год, столько же принимаю участие в акции. Дарить радость другим, особенно под Новый год, особенно приятно. Отдавать часть души тем, кто в этом нуждается – это мое внутренне состояние».



Депутат Василий Сметанин поздравил Киру Мусину: «Эти дети больше других находятся дома, не всегда могут сходить на елку и поводить хоровод. Я считаю, что просто необходимо поддержать их и их родителей».



Депутат Андрей Лучников пообщался с Аней Михеевой. Ее родители попросили не делать фото, но поздравление состоялось: «Новый год – душевный семейный праздник. Когда-то, в детстве, мы получали подарки и сказочные впечатления. Теперь пришла наша очередь поработать волшебниками».



Депутат Валентина Сылько с Дедом Морозом вручили подарок Косте Мельникову во дворе его дома: «Костя растет на моих глазах. Он активный и добрый мальчик. Всегда рад нашему общению, каждый год готовится к встрече с Дедом Морозом: вот и в этот раз прочел ему стихотворение и вручил ответный подарок».





Заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков познакомился с Матвеем Горбуновым: «Очень сложно сказать, почему я принимаю участие в подобных акциях. Это веление души, это нормальное отношение к окружающим меня людям - а как иначе?! Считаю, что Новый год должен быть счастливым временем для всех!»



Депутат Михаил Праздников встретился с Ваней Ворониным

у елки, установленной рядом с торговым центром: «Мы с депутатами с уважением относимся к людям, нуждающимся в социальной защите. В данном случае это не общие слова, а забота о конкретном ребенке».



Депутат Станислав Воденко пришел в гости к Максиму Закирову и его старшей сестренке, но на первом плане оказался Дед Мороз. Станислав Воденко впервые принимает участие в предновогодней акции: «Я хорошо понимаю, насколько важно в этот праздник семьям хоть ненадолго забыть о своих переживаниях и болезнях детей и погрузиться в атмосферу новогоднего чуда».



Информация предоставлена: Как рассказала руководитель фракции местного отделения «ЕР», озерские депутаты-единороссы проводят эту акцию уже седьмой год подряд:Поздравление началось вчера, 23 декабря, и продолжится в начале следующей недели. Первые сладкие новогодние подарки были доставлены в восемь семей из 20. Дети охотно общались с Дедом Морозом, читали стихи и обещали хорошо учиться. Место встречи определяли родители – у домашней новогодней елки, во дворе, у торгового центра. Но где бы не происходила встреча, она очень порадовала и ребятишек, и взрослых.Дед Мороз от имени депутатанавестилДепутатпобывал дома уДепутатпоздравилДепутатпообщался с. Ее родители попросили не делать фото, но поздравление состоялось:Депутатс Дедом Морозом вручили подарокво дворе его дома:Заместитель председателя Собрания депутатовпознакомилсяДепутатвстретился су елки, установленной рядом с торговым центром:Депутатпришел в гости ки его старшей сестренке, но на первом плане оказался Дед Мороз. Станислав Воденко впервые принимает участие в предновогодней акции:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-24YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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