Афиша на последние выходные 2021-го года!

Последние выходные 2021-го года! В следующую субботу уже будет совсем другая история...

Предлагаем вашему внмианию предновогоднюю афишу!

Озерск и его окрестности

глк"Егоза"

Суббота и воскресенье (25 и 26.12)....с 10:00 до 17:00 (основной и малый подъёмники и трасса "Спортивная" с 9 опоры)

СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33

Также для Вас:

- Ski-сервис

- Прокат.

- Инструкторы.

- Мангальные зоны.

- Кафе.

- Камеры хранения.

"Верблюд" и трассу для тюбинга откроем к Новому году!

25-ое декабря, суббота

С 10 до 16 Городской музей

Выставка «Теплые истории о чае» продлится до 6 марта. Вход свободный. Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Справки по телефону музея: 2-80-90, 2-27-98

Адрес музея – пр. Победы, 2.

В Озерском городском музее складывается добрая традиция – накануне Новогодних праздников мы открываем персональные фотовыставки замечательного озерского фотографа Валерия Ушакова. Новая выставка служит своеобразным продолжением прошлогодней, поэтому мы решили оставить название выставки – «Я ДАРЮ ВАМ КРАСОТУ».

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

«Серебряное копытце», 5+

11.00 Театр "Наш дом"

«Двенадцать месяцев» С. Маршак

Музыкальная сказка (6+)

18.00 ДК "Строитель"

Коллектив ДК «Строитель» и ансамбль татарской и башкирской песни «Ляйсан» приглашает Вас на Новогоднюю Чайхану «Яны Йыл».

18.30 Театр "Наш дом"

По-другому быть и не может. Ведь в комедии "Шикарная свадьба", который состоится 25 и 26 декабря на сцене театра "Наш дом" задействован суперский актёрский состав.

20.00 Театр "Наш дом"

25, 26 и 28 декабря мы приглашаем вас на Караоке с Трио «Трое»!

Это особое караоке, где у каждого будет уникальная возможность спеть вместе с Юлией Гусевой, Вохобжоном Азимовым и Андреем Иодловским. Все принципы сохранены, будут и микрофоны, и фонограмма, и титры, а самое главное, будут песни из репертуара нашей талантливой троицы. Единственное условие – выбор песен остаётся за артистами! Самые голосистые будут в выгодном положении, ведь состоится целое состязание на лучшего певца, который получит приятный приз от Актерского Трио.

26-ое декабря, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Времена года, или Почему снег белый", 5+

11.00 Театр "Наш дом"

"Морозко" И.Костерина

Старая добрая сказка 6+

11.30 Шахматный клуб

26 декабря (воскресенье) 2021 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) пройдет Новогодний турнир по шахматам (блиц).

Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30.

Контроль времени – 5 минут + 3 секунды добавление на каждый ход каждому участнику до конца партии.

12.00 Открытие Ледового городка на проспекте Карла Маркса

12.00 ДК "Маяк"

Новогоднее представление “Сказки из Ларца”

Материал подготовила Александра Лебедева.