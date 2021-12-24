Информация по дтп от 17.12.2021

17 декабря 2021 года, в 21 час 18 минут, в городе Озерск, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода ул. Октябрьская – 30 (светофор был отключен), водитель, управляя автомобилем «Лада – Гранта», совершил наезд на пешехода - девушку, 1998 года рождения.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована в отделение реанимации КБ - 71.

По факту дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко