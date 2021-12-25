Праздник к нам приходит: в воскресенье состоялось открытие ледового городка на пр. К.Маркса

Всю предшествующую неделю на проспекте К. Маркса шла активная работа по возведению ледового городка. Сюда привозили ледяные блоки, строили, вырезали фигуры, устанавливали елку. В воскресенье 26 декабря состоялось открытие городка под названием «Большая заморозка».

Для жителей города было устроено праздничное представление, подготовленное по традиции Парком культуры и отдыха. Открытие получилось весёлым и радостным. Гостей встречали ростовые куклы, помогали в проведении мероприятия волонтёры ОТИ НИЯУ МИФИ. Сюрпризом для всех стало выступление духового дивизионного оркестра. Озерские росгвардейцы выступили в роли танцующих Дедов морозов, в преддверии Нового года порадовали взрослых и детвору. Все, кто любит зиму и новогодние гулянья смогли окунуться в праздничную атмосферу.

Фото Медиацентра ОТИ НИЯУ МИФИ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49458/