График работы МФЦ в новогодние праздники:

Всю предшествующую неделю на проспекте К. Маркса шла активная работа по возведению ледового городка. Сюда привозили ледяные блоки, строили, вырезали фигуры, устанавливали елку. В воскресенье 26 декабря состоялось открытие городка под названием «Большая заморозка» Подробнее
Всего на реализацию мероприятий из федерального и областного бюджетов в 2022 году выделено порядка 149 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Алексеем Текслером Подробнее
20 декабря 2021 года, около 11 часов 35минут, в городе Озерск, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Октябрьская – 26, водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», не предоставил преимущества в движении пешеходу - пожилой женщине 1937 года рождения, и совершил на нее наезд Подробнее
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года на территории Озерского городского округа проводится профилактическая акция «Зимние каникулы» Подробнее