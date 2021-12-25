График работы МФЦ в новогодние праздники:

20 декабря 2021 года, около 11 часов 35минут, в городе Озерск, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Октябрьская – 26, водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», не предоставил преимущества в движении пешеходу - пожилой женщине 1937 года рождения, и совершил на нее наезд Подробнее