Ночью 30 декабря в Челябинской области возможно до -41°С

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
Ночью 30 декабря 2021 в отдельных районах Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 41°С.
Убедительная просьба к жителям округа!
• По возможности воздержаться от выездов за пределы округа и выходов на зимнюю рыбалку.
• Принять меры к недопущению переохлаждения или обморожения.
• Иметь при себе средства связи.
Напоминаем телефоны служб экстренного реагирования (для абонентов сотовой связи):
• 101 – телефон спасателей и пожарных;
• 102 – полиция;
• 103 – скорая медицинская помощь;
• 104 – аварийная служба газовой сети.
Единый телефон в случае угрозы жизни или здоровью - 112.