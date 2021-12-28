«Елка желаний» продолжает исполнять детские мечты

Встреча у нарядной елки состоялась в депутатском центре, куда был приглашен юный озерчанин вместе с его мамой Мариной Викторовной и руководителем общественной организации «Наши дети» Светланой Полеевой.
У нарядной елки гостей радушно встретили: председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер, руководитель депутатской фракции Валентина Сылько и депутат Василий Сметанин. Они подтвердили, что Дед Мороз существует и признались, что им очень приятно выполнить его поручение. Депутаты-единороссы не стали затягивать момент ожидания, после поздравлений с наступающим Новым годом сразу передали Глебу большую коробку с гироскутером.
Радость и удивление мальчика оказались неподдельными: исполнилась его мечта! «Спасибо огромное!» - слова благодарности Глеб адресовал всем причастным к подарку «волшебникам». Он пообещал, что при эксплуатации уличного электрического транспортного средства будет соблюдать правила безопасности. А мама Глеба взяла на себя обязательства купить сыну защитный комплект: «Испытания гироскутера мы отложим до лета, а пока считаем этот подарок весомым поощрением Глеба за успехи в учебе –он завершил четверть практически на одни пятерки. Завтра начинаются каникулы».
Светлана Полеева, в чьем клубе занимается Глеб, отметила, что мальчик очень талантлив: он делает успехи в прикладном творчестве и рисовании, играет ведущие роли в спектаклях театральной студии, которой руководит актер театра «Наш дом» Вохобжон Азимов, участвует в проекте театра кукол «Шаги к успеху», является победителем и лауреатом муниципальных и областных фестивалей творчества.
В праздничной атмосфере депутаты-единороссы поблагодарили Светлану Владимировну за ту работу, которую она проводит в рамках своей общественной организации по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа