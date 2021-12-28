2021-12-30YEKT08:00:00 | Новости Городские новости С наступающим Новым годом!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!

Эти удивительные дни мы ждем с особым чувством и настроением. Это любимые с детства, радостные праздники, наполненные надеждами, устремленными в будущее, от которых всегда ждут только добрых перемен и исполнения самых заветных желаний!

Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше ответственное отношение к своей работе, за напряженный, добросовестный труд. Надеемся, что в наступающем году мы сделаем новые шаги к повышению качества и уровня жизни в Озерском городском округе.

Дорогие друзья, пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех начинаниях, много светлых и радостных дней. Пусть в семьях царят мир и взаимопонимание. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, праздничного новогоднего настроения!

Глава Озерского городского округа

Е. Ю. Щербаков

Председатель Собрания депутатов

С.Н. Гергенрейдер

Озерского городского округа

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Новым годом!

Это самый любимый и добрый праздник. В каждой семье, в каждом доме зажигается свой новогодний огонек. Собираются близкие и друзья, звучат теплые поздравления.

В эти праздничные дни я хочу сказать спасибо всем жителям нашей области. Мы достойно прошли непростой, но плодотворный 2021 год. Вместе боролись с пандемией, восстанавливали экономику, строили дома и социальные объекты, современные скверы, парки и набережные в наших городах и поселках. С поддержкой всей области наши земляки добивались ярких успехов в спорте, науке, искусстве, претворяли в жизнь социально значимые проекты. И сейчас нам важно взять с собой в новый 2022 год все самые лучшие традиции и достижения года прошедшего – сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и будущем нашей области.

Пусть Новый год войдет в каждый дом с миром, радостью и добрыми переменами. Будьте здоровы и счастливы!

С праздником!

Губернатор Челябинской области

А.Л. Текслер

Информация предоставлена: Уважаемые жители Озерского городского округа!Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!Эти удивительные дни мы ждем с особым чувством и настроением. Это любимые с детства, радостные праздники, наполненные надеждами, устремленными в будущее, от которых всегда ждут только добрых перемен и исполнения самых заветных желаний!Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше ответственное отношение к своей работе, за напряженный, добросовестный труд. Надеемся, что в наступающем году мы сделаем новые шаги к повышению качества и уровня жизни в Озерском городском округе.Дорогие друзья, пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех начинаниях, много светлых и радостных дней. Пусть в семьях царят мир и взаимопонимание. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, праздничного новогоднего настроения!Глава Озерского городского округаЕ. Ю. ЩербаковПредседатель Собрания депутатовС.Н. ГергенрейдерОзерского городского округаДорогие земляки!Поздравляю вас с Новым годом!Это самый любимый и добрый праздник. В каждой семье, в каждом доме зажигается свой новогодний огонек. Собираются близкие и друзья, звучат теплые поздравления.В эти праздничные дни я хочу сказать спасибо всем жителям нашей области. Мы достойно прошли непростой, но плодотворный 2021 год. Вместе боролись с пандемией, восстанавливали экономику, строили дома и социальные объекты, современные скверы, парки и набережные в наших городах и поселках. С поддержкой всей области наши земляки добивались ярких успехов в спорте, науке, искусстве, претворяли в жизнь социально значимые проекты. И сейчас нам важно взять с собой в новый 2022 год все самые лучшие традиции и достижения года прошедшего – сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и будущем нашей области.Пусть Новый год войдет в каждый дом с миром, радостью и добрыми переменами. Будьте здоровы и счастливы!С праздником!Губернатор Челябинской областиА.Л. ТекслерИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-30YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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