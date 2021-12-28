С наступающим Новым годом!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!
Эти удивительные дни мы ждем с особым чувством и настроением. Это любимые с детства, радостные праздники, наполненные надеждами, устремленными в будущее, от которых всегда ждут только добрых перемен и исполнения самых заветных желаний!
Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше ответственное отношение к своей работе, за напряженный, добросовестный труд. Надеемся, что в наступающем году мы сделаем новые шаги к повышению качества и уровня жизни в Озерском городском округе.
Дорогие друзья, пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех начинаниях, много светлых и радостных дней. Пусть в семьях царят мир и взаимопонимание. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, праздничного новогоднего настроения!
Глава Озерского городского округа
Е. Ю. Щербаков
Председатель Собрания депутатов
С.Н. Гергенрейдер
Озерского городского округа
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым годом!
Это самый любимый и добрый праздник. В каждой семье, в каждом доме зажигается свой новогодний огонек. Собираются близкие и друзья, звучат теплые поздравления.
В эти праздничные дни я хочу сказать спасибо всем жителям нашей области. Мы достойно прошли непростой, но плодотворный 2021 год. Вместе боролись с пандемией, восстанавливали экономику, строили дома и социальные объекты, современные скверы, парки и набережные в наших городах и поселках. С поддержкой всей области наши земляки добивались ярких успехов в спорте, науке, искусстве, претворяли в жизнь социально значимые проекты. И сейчас нам важно взять с собой в новый 2022 год все самые лучшие традиции и достижения года прошедшего – сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и будущем нашей области.
Пусть Новый год войдет в каждый дом с миром, радостью и добрыми переменами. Будьте здоровы и счастливы!
С праздником!
Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа