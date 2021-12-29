В новогодние праздники в Озерске будет весело!(АФИША)

Дорогие и любимые наши читатели, подписчики и зрители!
От всего сердца поздравляем вас с Новым годом, Рождеством!
И рассказывамем вам, как нескучно провести праздничные дни!
Озерск и его окрестности
глк "Егоза" ждет гостей, начиная с 31го декабря и до самого 9-го января!
В ночь с 31-го декабря на 1-ое января!
В Новогоднюю ночь в Ледовом городке на проспекте Карла Маркса озерчан будет ждать развлекательная программа!
1-ое января, суббота
Детский парк. Время работы аттракциона "Паровозик" 1-го января и все праздники!
2-ое января, воскресенье
Детский парк. График работы аатракционов.
Афиша Театра кукол "Золотой петушок"!
3,4,5 января 11.00
6 января 17.00
ДК "Маяк" - театрализованное представление для самых маленьких "Анна, Эльза и снежная магия"!
Афиша января театра драм и комедии "Наш дом"!
Городской музей приглашает посетить выставки!
7-ое января, пятница
12.00 ДК "Маяк"
Театрализованное представление «Добрая сказка Рождества».
16.00, ДК "Строитель"
"Рождественские встречи"
Материал подготовила Александра Лебедева.