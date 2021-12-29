В новогодние праздники в Озерске будет весело!(АФИША)

Дорогие и любимые наши читатели, подписчики и зрители!

От всего сердца поздравляем вас с Новым годом, Рождеством!

И рассказывамем вам, как нескучно провести праздничные дни!

Озерск и его окрестности

глк "Егоза" ждет гостей, начиная с 31го декабря и до самого 9-го января!

В ночь с 31-го декабря на 1-ое января!

В Новогоднюю ночь в Ледовом городке на проспекте Карла Маркса озерчан будет ждать развлекательная программа!

1-ое января, суббота

Детский парк. Время работы аттракциона "Паровозик" 1-го января и все праздники!

2-ое января, воскресенье

Детский парк. График работы аатракционов.

Афиша Театра кукол "Золотой петушок"!

3,4,5 января 11.00

6 января 17.00

ДК "Маяк" - театрализованное представление для самых маленьких "Анна, Эльза и снежная магия"!

Афиша января театра драм и комедии "Наш дом"!

Городской музей приглашает посетить выставки!

7-ое января, пятница

12.00 ДК "Маяк"

Театрализованное представление «Добрая сказка Рождества».

16.00, ДК "Строитель"

"Рождественские встречи"

Материал подготовила Александра Лебедева.