В Челябинской области родители давали детям двойные и тройные имена в 2021 году

В 2021 году в Челябинской области родители все чаще называли новорожденных редкими, необычными, а также двойными и тройными именами.

«Сейчас пользуются популярностью двойные имена: Марк-Владислав, Марк-Николай. К редким именам можно отнести Варфоломея, Пантелеймона и Ерофея. Также в 2021 году появились два Урала и один Рим. У маленьких южноуралочек самые редкие имена — Дива, Малина, Яснослава и Добрина, самое необычное имя получила челябинка, родившаяся в мае, — Шарлотт Есения Этизабет»,

— сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Чаще всего в прошлом году мальчиков называли такими именами, как Артем, Михаил и Александр, девочек — София, Ева и Виктория.

Всего в 2021 году на Южном Урале появились на свет 33 323 ребенка: 17 052 мальчика и 16 271 девочка. Это на 9,5% больше, чем в 2020 году.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-roditeli-davali-detyam-dvoynye-i-troynye-imena-v-2021-godu/